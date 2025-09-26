Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    WP: Пит Хегсет созывает встречу с сотнями генералов для разговора о "боевом духе"

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 23:13
    WP: Пит Хегсет созывает встречу с сотнями генералов для разговора о боевом духе

    Военный министр США Пит Хегсет назначил на 30 сентября встречу с сотнями американских генералов и адмиралов, чтобы поговорить с ними о "боевом духе".

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

    Как пишет издание, глава Пентагона на встрече в Куантико (штат Вирджиния) собирается "выступить с короткой речью, посвященной военным стандартам и боевому духу", ее длительность составит "менее часа". При этом некоторые военачальники "готовятся к возможным увольнениям и понижениям" в звании.

    Газета подчеркивает, что это будет первая из трех готовящихся встреч Хегсета с военным руководством США, на которых он собирается выступить с "короткими лекциями". На второй встрече речь пойдет о военно-промышленной базе, а третья лекция, которая, как ожидается, состоится в Калифорнии в декабре текущего года, будет посвящена вопросам сдерживания.

    США Пит Хегсет

    Последние новости

    00:00

    В Азербайджане отмечают День памяти

    Внутренняя политика
    23:48

    Генсек Совета Европы: Встреча с президентом Ильхамом Алиевым прошла очень успешно – ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    23:28

    Премьер Пакистана: Трамп предотвратил войну в Азии

    Другие страны
    23:13

    WP: Пит Хегсет созывает встречу с сотнями генералов для разговора о "боевом духе"

    Другие страны
    22:51

    Береговая охрана США изъяла кокаин на сотни миллионов долларов

    Другие страны
    22:19
    Фото

    В посольстве Азербайджана в Таджикистане почтили память шехидов Отечественной войны

    Внешняя политика
    22:06

    СМИ: Таможенные пошлины на лекарства не затронут торговых партнеров США

    Другие страны
    21:49

    Reuters: США считают отказ Индии от нефти РФ главным условием для торговой сделки

    Другие страны
    21:32

    Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания

    Внешняя политика
    Лента новостей