WP: Пит Хегсет созывает встречу с сотнями генералов для разговора о "боевом духе"

Военный министр США Пит Хегсет назначил на 30 сентября встречу с сотнями американских генералов и адмиралов, чтобы поговорить с ними о "боевом духе".

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, глава Пентагона на встрече в Куантико (штат Вирджиния) собирается "выступить с короткой речью, посвященной военным стандартам и боевому духу", ее длительность составит "менее часа". При этом некоторые военачальники "готовятся к возможным увольнениям и понижениям" в звании.

Газета подчеркивает, что это будет первая из трех готовящихся встреч Хегсета с военным руководством США, на которых он собирается выступить с "короткими лекциями". На второй встрече речь пойдет о военно-промышленной базе, а третья лекция, которая, как ожидается, состоится в Калифорнии в декабре текущего года, будет посвящена вопросам сдерживания.