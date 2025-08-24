WP: Пентагон в сентябре перебросит тысячи бойцов Нацгвардии в Чикаго

Министерство обороны Соединенных Штатов планирует в сентябре перебросить в Чикаго (штат Иллинойс) несколько тысяч военнослужащих Национальной гвардии США для борьбы с преступностью.

Министерство обороны Соединенных Штатов планирует в сентябре перебросить в Чикаго (штат Иллинойс) несколько тысяч военнослужащих Национальной гвардии США для борьбы с преступностью.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post .

По ее данным, подобный план разрабатывается уже несколько недель. Как заявил изданию один из источников, эта модель в будущем может использоваться в других крупных городах для борьбы с преступностью, бездомными и нелегальными мигрантами. Как отмечает газета, бойцы Нацгвардии могут быть переброшены в третий по численности населения город США уже в сентябре.

В июне администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на протесты местных властей, перебросила в Лос-Анджелес 4 тыс. нацгвардейцев и 700 морских пехотинцев. Привлечение кадровых военных к подобным операциям в Чикаго также обсуждалось, однако, как указали два собеседника издания, подобный сценарий по-прежнему считается маловероятным.

Белый дом не стал комментировать газете эту информацию, а представитель Пентагона заявил, что не будет спекулировать на тему будущих операций. Пресс-секретарь губернатора штата Иллинойс Мэтт Хилл заявил изданию, что администрация США не связывалось с местными властями по поводу возможного размещения на его территории бойцов Национальной гвардии. Он также отметил, что руководство штата не поддержит такую инициативу.

Как указывается в материале WP, Чикаго, население которого составляет около 2,7 млн человек, лидирует среди других городов США по общему количеству убийств уже 13 лет подряд. В 2024 году там были убиты 573 человека.