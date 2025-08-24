WP: Пентагон в сентябре перебросит тысячи бойцов Нацгвардии в Чикаго

О нас

24 августа 2025 г. 06:13
Министерство обороны Соединенных Штатов планирует в сентябре перебросить в Чикаго (штат Иллинойс) несколько тысяч военнослужащих Национальной гвардии США для борьбы с преступностью.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, подобный план разрабатывается уже несколько недель. Как заявил изданию один из источников, эта модель в будущем может использоваться в других крупных городах для борьбы с преступностью, бездомными и нелегальными мигрантами. Как отмечает газета, бойцы Нацгвардии могут быть переброшены в третий по численности населения город США уже в сентябре.

В июне администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на протесты местных властей, перебросила в Лос-Анджелес 4 тыс. нацгвардейцев и 700 морских пехотинцев. Привлечение кадровых военных к подобным операциям в Чикаго также обсуждалось, однако, как указали два собеседника издания, подобный сценарий по-прежнему считается маловероятным.

Белый дом не стал комментировать газете эту информацию, а представитель Пентагона заявил, что не будет спекулировать на тему будущих операций. Пресс-секретарь губернатора штата Иллинойс Мэтт Хилл заявил изданию, что администрация США не связывалось с местными властями по поводу возможного размещения на его территории бойцов Национальной гвардии. Он также отметил, что руководство штата не поддержит такую инициативу.

Как указывается в материале WP, Чикаго, население которого составляет около 2,7 млн человек, лидирует среди других городов США по общему количеству убийств уже 13 лет подряд. В 2024 году там были убиты 573 человека.

Версия на азербайджанском языке WP: Pentaqon sentyabrda Çikaqoya minlərlə milli qvardiyaçı göndərəcək

