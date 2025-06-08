WP: NASA и Пентагон после перепалки Трампа с Маском ищут замену ракетам SpaceX

Представители Национального управления США

Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Пентагона ищут возможную замену ракетам и кораблям компании SpaceX в целях доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию (МКС), а также для вывода на орбиту военных спутников.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, после публичной перепалки президента США Дональда Трампа и Илона Маска представители NASA и Пентагона "обратились к конкурентам" принадлежащей Маску SpaceX "с призывом скорее разработать альтернативные ракеты-носители и корабли".

SpaceX по контракту с американским космическим ведомством с 2020 года доставляет на своих кораблях Crew Dragon экипажи на МКС. Пентагон, как подчеркивает газета, также "во многом зависит от компании SpaceX в вопросе вывода на орбиту своих особо секретных спутников".

Издание информирует, что за последние дни представители двух ведомств связывались по меньшей мере с тремя американскими компаниями, занимающимися разработками в космической сфере, в том числе Rocket Lab, Stoke Space и принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу Blue Origin.

Кроме того, в четверг состоялась встреча представителей НАСА и частной аэрокосмической компании Sierra Space. "Опасения NASA и Пентагона усиливаются тем фактом, что конкуренты SpaceX не поспевают за ней, что делает ее лидерство безоговорочным и не оставляет правительству других вариантов", - резюмирует издание.