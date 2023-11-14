WP: Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению десятков заложников

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС близки к заключению договоренностей, которые позволят освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных 7 октября радикалами.

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС близки к заключению договоренностей, которые позволят освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных 7 октября радикалами.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники в израильском правительстве.

По их данным, если будут согласованы последние детали, о соглашении может быть объявлено в течение нескольких дней.

"Общий контур сделки ясен", - пояснил собеседник обозревателя. Согласно предварительным договоренностям, израильские женщины и дети будут освобождаться группами одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Напомним, что ранее ХАМАС заявило о готовности отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, список которых представил ему Израиль, при условии прекращения огня, необходимого для определения местонахождения 50 из них.