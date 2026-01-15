WP: Иран и Израиль договаривались не атаковать друг друга

Иран и Израиль в конце декабря 2025 года договорились не наносить удары друг по другу.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"В конце декабря, за несколько дней до начала протестов в Иране, израильские власти через Россию уведомили иранское руководство, что они не будут наносить удары по Ирану, если Израиль не будет атакован первым. По словам дипломатов и чиновников стран региона, Ирана ответил по российскому каналу, что он воздержится от превентивного удара", - информирует WP.

По словам источников газеты, это произошло, когда Израиль готовил масштабную военную кампанию против движения "Хезболлах" в Ливане.

Два собеседника издания добавили, что Иран отреагировал положительно на предложение Израиля. Однако в Тегеране все равно были настроены настороженно, поскольку заверения Израиля оставляли возможность того, что США все равно впоследствии нанесут удар по Ирану в координации с израильскими военными.

Однако, пишет WP, неясно, изменилось ли отношение Израиля и Ирана к их неформальным договоренностям на фоне протестов в иранских городах. Также непонятно, может ли Израиль отказаться от уговора и присоединиться к возможным ударам США по Ирану.

В начале января израильский телеканал Kan со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в недавнем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным попросил его передать Тегерану сообщение, что израильская сторона не намерена нападать на Иран. Kan связал это с попыткой предотвратить сценарий, при котором Иран, считая нападение со стороны Израиля неизбежным, ударит первым.