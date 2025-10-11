WP: Арабские страны расширяли сотрудничество с Израилем, осуждаю войну в Газе

Арабские государства на протяжении трех лет тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, несмотря на осуждение войны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post.

Пять документов Центрального командования ВС США (CENTCOM), которые оказались в распоряжении издания, "подробно описывают создание того, что американские военные называют "Моделью региональной безопасности".

Военные Израиля и шести арабских государств провели ряд встреч, организованных CENTCOM в Бахрейне, Египте, Иордании и Катаре, указывает издание.

Отмечается, что в упомянутую модель также включены Саудовская Аравия и ОАЭ, а Кувейт и Оман рассматриваются как "потенциальные партнеры", которые были проинформированы обо всех встречах. При этом подчеркивается, что партнерство "не образует новый альянс" и встречи будут "проводиться строго конфиденциально".

"Движущей силой" переговоров служит предполагаемая "угроза со стороны Ирана".

"Эти военные узы оказались в кризисной ситуации после израильской воздушной атаки по Катару в сентябре, однако сейчас могут сыграть ключевую роль в контроле за зарождающимся прекращением огня в Газе", - пишет WP.

Представители CENTCOM, а также Израиля и шесть арабских стран отказались от комментариев.