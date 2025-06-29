WP: Администрация Трампа будет оказывать давление на судей для отмены запретов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена оказывать давление на американских судей с целью отмены многочисленных постановлений, препятствующих реализации планов главы государства.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена оказывать давление на американских судей с целью отмены многочисленных постановлений, препятствующих реализации планов главы государства.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Белого дома газете Washington Post.

"Правительственные юристы будут оказывать давление на судей, чтобы те как можно скорее расчищали десятки масштабных постановлений, препятствующих реализации планов президента", - пишет издание.

По словам собеседника издания, говорившего на условиях анонимности, администрация Трампа "воодушевлена" недавним решением Верховного суда в отношении полномочий федеральных судей ограничивать действия Белого дома и планирует активно оспаривать вводимые ограничения.

"Приоритеты администрации включают запреты, связанные с министерством образования и департаментом государственной эффективности, а также (судебного - ред.) приказа, останавливающего роспуск Агентства США по международному развитию (USAID)", - добавил источник издания.

По подсчетам WP, федеральные судьи на сегодняшний день выпустили уже порядка полусотни различных ограничений, которые приостанавливают или вводят временные запреты на решения действующей администрации Трампа. Подобные распоряжения судов касаются сокращений внешней помощи США, предоставления гражданства по рождению, массовых сокращений госслужащих и вопрос, связанных с незаконными мигрантами.