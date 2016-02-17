Wikileaks опубликовал секретные материалы о попытках ЕС пресечь нелегальную миграцию

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ WikiLeaks опубликовал материалы о военной операции ЕС по пресечению нелегальной переброски мигрантов в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в секретном докладе, выложенном организацией WikiLeaks в сеть, речь идет об операции "София" в Средиземном море, проведенной в период с 22 июня по 31 декабря 2015 года.

Отчет содержит данные о количестве беженцев, маршрутах их движения в Европу, а также о запланированных фазах действий Евросоюза для остановки потока мигрантов. WikiLeaks отмечает, что одним из ключевых моментов плана ЕС является переход от операции в открытом море к операции в территориальных водах Ливии.

Также авторы доклада призывают все институты ЕС ускорить процесс создания в Ливии правительства, которое могло бы "заслужить доверие".