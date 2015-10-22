​WIkileaks опубликовал электронные письма главы ЦРУ

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Портал Wikileaks опубликовал переписку директора ЦРУ Джона Бреннана из взломанного электронного почтового ящика на своем сайте.

Как передает Report, по сообщениям Report, об этом сообщается в твиттере организации.

Опубликованные документы периода с 2007 по 2008 год касаются запрещенных методов допроса, отношений с Ираном и задач в работе ЦРУ после трагедии 11 сентября 2001 года и окончания «холодной войны».

Ранее американская газета New York Post рассказала, что хакер-подросток взломал почту директора ЦРУ.