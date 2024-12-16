WFP за полгода необходимы $250 млн, чтобы прокормить нуждающихся в Сирии

Всемирной продовольственной программе (WFP) ООН необходимы $250 млн в ближайшие шесть месяцев, чтобы обеспечить продовольствием в Сирии 2,8 млн человек.

Всемирной продовольственной программе (WFP) ООН необходимы $250 млн в ближайшие шесть месяцев, чтобы обеспечить продовольствием в Сирии 2,8 млн человек.

Как передает Report , об этом заявила региональный директор ВПП по Ближнему Востоку, Северной Африке и Восточной Европе Коринн Флейшер.

"Сирийцы переживают тяжелый момент. После многих лент войны и внутреннего перемещения беженцев они оказались на грани выживания. Нам необходимы $250 млн, чтобы обеспечить продовольственной помощью 2,8 млн человек в ближайшие шесть месяцев", - написала она в соцсети Х.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря повстанцы захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город.

Президент Сирии Башар Асад в тот же день покинул страну. Некоторое время его самолет невозможно было отследить через открытые источники, ряд СМИ не исключали вероятности крушения борта с сирийским лидером. Однако, позднее российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что он с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа 8 декабря в эфире телеканала TRT Haber заявил о формировании переходных органов власти.