Washington Post посчитал количество ложных заявлений Трампа

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп за два года пребывания в должности солгал более 8 тысяч раз, передает Report со ссылкой на Washington Post.

Издание утверждает, что с момента вступления в должность Трамп сделал 8158 лживых или вводящих в заблуждение заявлений. Отмечается, что 6 тысяч таких высказываний американский президент сделал на второй год своего срока.

Отмечается, что большая часть лжи Трампа касается стены на границе с Мексикой. В частности, уточняет Washington Post, стена, вопреки заявлениям президента США, не снизит поток мигрантов, а также не разрешит ситуацию с торговлей наркотиками.