​Взрывы прогремели в двух церквях на юго-западе США

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Взрывы прогремели в двух церквях в штате Нью-Мексико на юго-западе США, никто не пострадал, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье утром в городе Лас-Крусес. Первый взрыв прогремел в церкви Calvary Baptist Church примерно в 08.00 по местному времени. В это время многие прихожане собрались в церкви на воскресную службу. По данным полиции, взрывное устройство находилось в почтовом ящике.

Примерно через полчаса сообщение о взрыве поступило в полицию из церкви Holy Cross Catholic Church, расположенной в пяти километрах от места первого взрыва. В этот раз взрывное устройство находилось в урне у входа в здание.

Согласно заявлению полиции, в результате двух инцидентов никто не пострадал. В настоящее время полиция проводит расследование происшествия.