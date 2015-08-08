Взрыв заминированного автомобиля в Йемене унес жизни 15 человек

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли, еще 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в Йемене, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в сфере безопасности, информирует РИА "Новости".

По данным агентства, взрыв произошел на военной базе "Лабуза" в пятницу, однако известно о нем стало лишь в субботу.

Военный источник заявил, что бомба, вероятно, была оставлена повстанцами-хуситами до того, как проправительственные силы вынудили их покинуть военный объект.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — войска изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади.

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с 26 марта осуществляет авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы. По оценкам управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в период с 26 марта в Йемене погибли более 1,9 тысячи человек. Гуманитарная обстановка в стране продолжает ухудшаться.