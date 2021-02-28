Взрыв в США, пострадали полицейские

По меньшей мере трое полицейских пострадали, предположительно, в результате взрыва, прогремевшего в пустующем доме при проверке помещения в городе Уичито (штат Канзас).

По меньшей мере трое полицейских пострадали, предположительно, в результате взрыва, прогремевшего в пустующем доме при проверке помещения в городе Уичито (штат Канзас).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации местного полицейского управления в Twitter .

"Стражи порядка были направлены для проверки нежилого дома в этом районе. Трое служащих получили ранения в результате возможного взрыва неизвестного устройства, когда вошли в здание, - заявляет полицейское управления. - Все трое доставлены в больницу, двое с легкими травмами и один в тяжелом, но стабильном состоянии".

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.