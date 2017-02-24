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    Взрыв в Пакистане: 8 погибших

    Еще 21 получил ранения

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В административном центре провинции Пенджаб на востоке Пакистана произошел взрыв, в результате погибло как минимум восемь человек, еще 21 получил ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на пакистанские СМИ, примерно в 11:30 по местному времени прогремел взрыв в строящемся здании у ресторана индийской кухни.

    Кроме ресторана, разрушены еще четыре расположенных рядом здания и несколько автомобилей и мотоциклов, припаркованных поблизости. Пострадавшие были доставлены в больницу. Источник в больнице заявил, что состояние пятерых из раненых оценивается как критическое, в этой связи число погибших может возрасти.

    После взрыва полицейские, военнослужащие и сотрудники разведслужбы экстренно прибыли на место инцидента, оцепили близлежащие районы и эвакуировали людей. По словам эксперта, нападавшие использовали примерно 8-10 кг взрывчатки.

    Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

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