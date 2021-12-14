Взрыв в Мали, двое миротворцев ООН ранены

Двое миротворцев Миссии ООН в Мали получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, пострадавшие находятся в госпитале.
"Миссия ООН в Мали сообщила, что патруль миротворцев подорвался сегодня в результате взрыва самодельного устройства, - сказал он. - Согласно предварительным данным, двое миротворцев были ранены, они отправлены в госпиталь ООН".
"Сегодняшняя атака - это еще одно нападение на Миссию ООН. Вчера (13 декабря) другой конвой подорвался на самодельном взрывном устройстве, пострадавших при этом не было", - отметил Дюжаррик.
По словам представителя генсекретаря ООН, миротворцы продолжают выполнять свои обязанности в крайне сложных условиях.