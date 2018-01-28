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    Взрыв в Колумбии: четверо погибших, 42 раненых

    Заминированный автомобиль взорвался рядом с полицейским участком

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел рядом с полицейским участком в Колумбии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают местные СМИ.

    У полицейского участка в крупном колумбийском городе Барранкилья в субботу сработало взрывное устройство. Погибли четверо стражей порядка, еще по меньшей мере 42 человека получили ранения.

    Началось расследование обстоятельств случившегося. Сообщается, что удалось задержать одного подозреваемого в совершении этого преступления. В ходе досмотра у него была обнаружена рация и записная книжка со сведениями о работе полиции.

    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже осудил нападение и выразил солидарность с родственниками погибших и пострадавших.

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