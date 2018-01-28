Взрыв в Колумбии: четверо погибших, 42 раненых

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел рядом с полицейским участком в Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают местные СМИ.

У полицейского участка в крупном колумбийском городе Барранкилья в субботу сработало взрывное устройство. Погибли четверо стражей порядка, еще по меньшей мере 42 человека получили ранения.

Началось расследование обстоятельств случившегося. Сообщается, что удалось задержать одного подозреваемого в совершении этого преступления. В ходе досмотра у него была обнаружена рация и записная книжка со сведениями о работе полиции.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже осудил нападение и выразил солидарность с родственниками погибших и пострадавших.