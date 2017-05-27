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    Взрыв в Афганистане в первый день Рамазана унес жизни 18 человек

    Заложенная в автомобиль бомба взорвалась на востоке Афганистана© AFP

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Заложенная в автомобиль бомба взорвалась на востоке Афганистана в первый день месяца Рамазан, погибли 18 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Погибли 18 человек в результате взрыва бомбы, установленной в машине в провинции Хост, еще шесть человек получили ранения, в том числе два ребенка", — заявил представитель МВД Наджиба Даниша.

    Отметим, что священный для мусульман месяц Рамазан начался в субботу. Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста.

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