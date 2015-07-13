Взрыв у американской базы в Афганистане

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В афганской провинции Хост в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля, которым управлял смертник, погибли 18 человек, есть раненые.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что взрыв произошел у блокпоста на подъезде к американской военной базе.

По сообщениям, большинство погибших - мирные жители. В представительстве НАТО сообщили, что знают о произошедшем нападении, но не распространили никаких подробностей.

Ранее в воскресенье 12 мирных жителей погибли при взрывах двух фугасов в провинциях Каписа и Кундуз.