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    Взрыв у американской базы в Афганистане

    В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля, которым управлял смертник, погибли 18 человек, есть раненые

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В афганской провинции Хост в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля, которым управлял смертник, погибли 18 человек, есть раненые.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что взрыв произошел у блокпоста на подъезде к американской военной базе.

    По сообщениям, большинство погибших - мирные жители. В представительстве НАТО сообщили, что знают о произошедшем нападении, но не распространили никаких подробностей.

    Ранее в воскресенье 12 мирных жителей погибли при взрывах двух фугасов в провинциях Каписа и Кундуз.

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