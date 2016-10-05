Взрыв произошел в машине депутата парламента Грузии

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Взрыв произошел во вторник вечером в автомобиле депутата парламента страны Гиви Таргамадзе в Тбилиси.
Как передает Report, об этом журналистам сообщил сам парламентарий.
По его словам, в результате взрыва травмы получили несколько прохожих, кроме того сильно повреждена задняя часть машины. Как отметил Таргамадзе, он сам и водитель его автомобиля сильно не пострадали.
По версии депутата, взрыв "был осуществлен путем использования пульта дистанционного управления".
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые ведут расследование обстоятельств инцидента.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook