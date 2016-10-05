Взрыв произошел в машине депутата парламента Грузии

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Взрыв произошел во вторник вечером в автомобиле депутата парламента страны Гиви Таргамадзе в Тбилиси.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил сам парламентарий.

По его словам, в результате взрыва травмы получили несколько прохожих, кроме того сильно повреждена задняя часть машины. Как отметил Таргамадзе, он сам и водитель его автомобиля сильно не пострадали.

По версии депутата, взрыв "был осуществлен путем использования пульта дистанционного управления".

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые ведут расследование обстоятельств инцидента.