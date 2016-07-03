Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в центральном парке в Нью-Йорке, один человек получил ранение.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, в результате взрыва мужчине оторвало ногу. Согласно опубликованным кадрам, медики госпитализировали пострадавшего на носилках.

ЧП произошло недалеко от места, где проходит похоронная процессия еврейского писателя Элли Визеля, лауреата Нобелевской премии. Пока не уточняется, связан ли инцидент с церемонией прощания со скончавшимся накануне Визелем.

По словам очевидцев, взрыв был небольшой силы.