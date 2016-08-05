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    ​Взрыв прогремел в жилом доме в американском городе Вернон

    На месте происшествия находятся несколько пожарных расчетов, автомобили полиции и скорой помощи

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в четверг в жилом доме в американском городе Вернон (штат Коннектикут), госпитализированы семь человек, в том числе ребенок.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявили официальные представители местного полицейского управления.

    На месте происшествия находятся несколько пожарных расчетов, автомобили полиции и скорой помощи.

    Пока не уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие, а также что стало причиной взрыва.

    Спасатели проверяют, не было ли в доме других людей.

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