Взрыв прогремел в столице Йемена: есть жертвы

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В столице Йемена Сане прогремел мощный взрыв у шиитской мечети. По информации очевидцев, есть погибшие. Точное число жертв пока неизвестно, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Взрыв произошел у мечети в старом городе, в которую ходят молиться повстанцы-хуситы, контролирующие сейчас большую часть столицы.

Накануне глава МИД Йемена Рияд Яссин сообщил, что переговоры в Женеве по урегулированию конфликта в Йемене завершились безрезультатно.

Правительство Йемена требует от повстанцев покинуть захваченные ими территории. Повстанцы, в свою очередь, требуют прекратить авиаудары по их позициям.