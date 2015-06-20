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    Взрыв прогремел в столице Йемена: есть жертвы

    Взрыв произошел у мечети в старом городе, в которую ходят молиться повстанцы-хуситы

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В столице Йемена Сане прогремел мощный взрыв у шиитской мечети. По информации очевидцев, есть погибшие. Точное число жертв пока неизвестно, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Взрыв произошел у мечети в старом городе, в которую ходят молиться повстанцы-хуситы, контролирующие сейчас большую часть столицы.

    Накануне глава МИД Йемена Рияд Яссин сообщил, что переговоры в Женеве по урегулированию конфликта в Йемене завершились безрезультатно.

    Правительство Йемена требует от повстанцев покинуть захваченные ими территории. Повстанцы, в свою очередь, требуют прекратить авиаудары по их позициям.

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