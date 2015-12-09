Взрыв прогремел в магазине Roshen в Харькове

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В помещении магазина Roshen в Харькове прогремел взрыв, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня, 9 декабря, в 1:37 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в помещении магазина "Рошен", расположенном в торгово-развлекательном центре "Дафи", прогремел взрыв", — сообщили агентству в отделе коммуникации областного управления полиции.

Взрывной волной выбило стекла витрин и входных дверей. В результате взрыва никто не пострадал.

Компания Roshen по производству кондитерских изделий принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.