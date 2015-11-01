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    На пути следования поезда в Пакистане прогремел взрыв, есть погибшие

    Взрыв был настолько сильным, что повредил первый вагон состава и рельсы

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Теракт произошел утром на участке железной дороги в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. В результате взрыва погибли три человека, семь пострадали, cообщает Report со ссылкой на Associated Press. 

    Теракт произошел на участке железной дороги в провинции Белуджистан. Взрыв был настолько сильным, что повредил первый вагон состава и рельсы.

    Железнодорожное полотно было отремонтировано, движение поездов возобновлено.

    Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. 

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