На пути следования поезда в Пакистане прогремел взрыв, есть погибшие

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Теракт произошел утром на участке железной дороги в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. В результате взрыва погибли три человека, семь пострадали, cообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Теракт произошел на участке железной дороги в провинции Белуджистан. Взрыв был настолько сильным, что повредил первый вагон состава и рельсы.

Железнодорожное полотно было отремонтировано, движение поездов возобновлено.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.