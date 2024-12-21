Взрыв петарды спровоцировал пожар в ночном клубе в Якутии

Ночной клуб сгорел во время пятничной вечеринки в городе Ленске в Республике Саха РФ (Якутия).

Ночной клуб сгорел во время пятничной вечеринки в городе Ленске в Республике Саха РФ (Якутия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Возгорание в клубе на улице Пролетарской началось около пяти часов утра 21 декабря. Пожарные приехали на место через три минуты после вызова. С третьего этажа шел дым. Возгорание было ликвидировано. Спасено здание торгово-развлекательного центра", - говорится в сообщении.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняются.

Жители города в социальных сетях поделились кадрами момента начала пожара. На кадрах видно, что когда пламя охватило сцену, в клубе находилось много людей. Они начали кричать и выбегать из здания.

По данным МЧС Якутии, огонь повредил сцену, потолок, музыкальную аппаратуру. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

"Предварительная причина пожара – несоблюдение техники безопасности при использовании петарды. Виновное лицо и ущерб устанавливаются", – сообщили в МЧС Якутии.