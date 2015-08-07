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    ​Взрыв на угольной шахте в Чехии унес жизни троих людей

    Взрыв произошел на шахте в 300 километрах от столицы страны

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Три человека погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва на угольной шахте на востоке Чехии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Взрыв произошел в четверг вечером на шахте "Дарков", расположенной недалеко от города Карвина в 300 километрах от столицы страны Праги.

    В результате взрыва погибли три горняка 32, 38 и 39 лет. Имена погибших не сообщаются.

    В настоящий момент проводится расследование возможных причин взрыва.

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