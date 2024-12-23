Из-за взрыва на территории бывшего завода в Хакасии погибли два человека

Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода.

Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.

"Четверо пострадавших, двое погибших. Предварительно - нарушение техники безопасности", - сказал источник.

13.39

Взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода (Республика Хакасия, РФ) стал причиной гибели людей.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Хакасии Валентина Коновалова.

"На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди", - написал Коновалов в соцсетях.

По его данным, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Число погибших и пострадавших не сообщается.