Из-за взрыва на территории бывшего завода в Хакасии погибли два человека

Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.
"Четверо пострадавших, двое погибших. Предварительно - нарушение техники безопасности", - сказал источник.
Взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода (Республика Хакасия, РФ) стал причиной гибели людей.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Хакасии Валентина Коновалова.
"На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди", - написал Коновалов в соцсетях.
По его данным, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства случившегося.
Число погибших и пострадавших не сообщается.