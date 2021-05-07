Взрыв на ремонтном заводе в Китае, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва на ремонтном заводе в городе Байсэ на территории Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая

По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва на ремонтном заводе в городе Байсэ на территории Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал Sina , инцидент произошел около 18:10 по местному времени в районе Тяньян города Байсэ.

В результате взрыва в воздухе образовалось большое облако дыма белого цвета. Взрывная волна выбила стекла в жилых домах, повредила находящиеся вблизи транспортные средства, деревья.

Местная газета "Цзиму синьвэнь" со ссылкой на заявление дежурного в администрации города Байсэ, взорвался, вероятнее всего, реагент, используемый при ремонте дороги.