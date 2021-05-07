О нас
Report Georgia
Аудио новости

Взрыв на ремонтном заводе в Китае, есть погибший и раненые

Взрыв на ремонтном заводе в Китае, есть погибший и раненые По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва на ремонтном заводе в городе Байсэ на территории Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая
Другие страны
7 мая 2021 г. 08:17
Взрыв на ремонтном заводе в Китае, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва на ремонтном заводе в городе Байсэ на территории Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал Sina, инцидент произошел около 18:10 по местному времени в районе Тяньян города Байсэ.

В результате взрыва в воздухе образовалось большое облако дыма белого цвета. Взрывная волна выбила стекла в жилых домах, повредила находящиеся вблизи транспортные средства, деревья.

Местная газета "Цзиму синьвэнь" со ссылкой на заявление дежурного в администрации города Байсэ, взорвался, вероятнее всего, реагент, используемый при ремонте дороги.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çində təmir zavodunda partlayış olub, ölən və xəsarət alanlar var

Новости партнеров

Самое читаемое

Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
4 мая 2021 г. 15:03
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
1 мая 2021 г. 10:33
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
5 мая 2021 г. 12:53
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
2 мая 2021 г. 19:35
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
30 апреля 2021 г. 16:19
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Азад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
ФотоАзад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
2 мая 2021 г. 12:01
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
2 мая 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi