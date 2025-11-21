Взрыв на химической фабрике в Пакистане унес жизни 16 человек

В Пакистане на химической фабрике произошел взрыв котла, в результате которого погибли 16 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

По имеющейся информации, в районе Малик Пур Фейсалабада произошел мощный взрыв, после которого на фабрике начался пожар. В результате взрыва обрушились крыши предприятия и близлежащих домов.

На данный момент извлечены тела 16 погибших, есть опасения, что под обломками могут оставаться люди.

Спасательные службы продолжают работы на месте происшествия.