Взрыв на химической фабрике в Пакистане унес жизни 16 человек
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 10:54
В Пакистане на химической фабрике произошел взрыв котла, в результате которого погибли 16 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.
По имеющейся информации, в районе Малик Пур Фейсалабада произошел мощный взрыв, после которого на фабрике начался пожар. В результате взрыва обрушились крыши предприятия и близлежащих домов.
На данный момент извлечены тела 16 погибших, есть опасения, что под обломками могут оставаться люди.
Спасательные службы продолжают работы на месте происшествия.
Последние новости
11:59
Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНОВ регионе
11:57
Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникацияхМедиа
11:53
Победителей Международного фестиваля туристических фильмов наградят в ПортугалииИскусство
11:48
Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностейМедиа
11:42
BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерстваМедиа
11:41
Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономикиВ регионе
11:39
Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8Внешняя политика
11:32
Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и БакуВнешняя политика
11:32