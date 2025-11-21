Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Взрыв на химической фабрике в Пакистане унес жизни 16 человек

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 10:54
    Взрыв на химической фабрике в Пакистане унес жизни 16 человек

    В Пакистане на химической фабрике произошел взрыв котла, в результате которого погибли 16 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

    По имеющейся информации, в районе Малик Пур Фейсалабада произошел мощный взрыв, после которого на фабрике начался пожар. В результате взрыва обрушились крыши предприятия и близлежащих домов.

    На данный момент извлечены тела 16 погибших, есть опасения, что под обломками могут оставаться люди.

    Спасательные службы продолжают работы на месте происшествия.

    Пакистан химический завод фабрика взрыв жертвы
    Pakistanda kimya zavodunda partlayış nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Последние новости

    11:59

    Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:57

    Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникациях

    Медиа
    11:53

    Победителей Международного фестиваля туристических фильмов наградят в Португалии

    Искусство
    11:48

    Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностей

    Медиа
    11:42

    BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

    Медиа
    11:41

    Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

    В регионе
    11:39

    Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

    Внешняя политика
    11:32

    Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    11:32

    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ

    Внутренняя политика
    Лента новостей