Pakistanda kimya zavodunda partlayış nəticəsində 16 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2025
- 10:57
Pakistanda kimya fabrikində qazanın partlaması nəticəsində 16 nəfər ölüb.
Bu barədə "Report" Pakistan mediasına istinadən məlumat verir.
Bildirilib ki, Feysalabadın Malik Pur rayonunda güclü partlayış baş verib, bundan sonra fabrikdə yanğın başlayıb. Partlayış nəticəsində müəssisənin və yaxınlıqdakı evlərin damları uçub.
Hazırda 16 nəfərin cəsədi çıxarılıb, dağıntılar altında insanların qala biləcəyi ehtimalı var.
Xilasetmə xidmətləri hadisə yerində işləri davam etdirir.
