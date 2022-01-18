Взрыв на борту корабля в Индии, есть погибшие

Трое индийских военнослужащих погибли от ранений, полученных в результате взрыва на борту эсминца "Ранвир".
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
"Сегодня в результате несчастного случая на военно-морской верфи в Мумбаи трое военнослужащих умерли от травм в результате взрыва во внутреннем отсеке на борту корабля "Ранвир", - цитирует телеканал заявление оборонного ведомства.
Согласно сведениям источников телеканала, инцидент произошел около 16:30 (15:00 - бакинское время), и это не был взрыв оружия или боеприпасов. Следствие выясняет причины происшествия.