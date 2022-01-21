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Взрыв грузовика в Гане, 17 человек погибли

Взрыв грузовика в Гане, 17 человек погибли По меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали на западе Ганы в результате взрыва грузовика, перевозившего взрывчатые вещества для одной из шахт.
Другие страны
21 января 2022 г. 07:16
Взрыв грузовика в Гане, 17 человек погибли

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали на западе Ганы в результате взрыва грузовика, перевозившего взрывчатые вещества для одной из шахт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство AFP.

"По состоянию на 17:00 (четверга) была подтверждена гибель 17 человек, 59 пострадавшим была оказана помощь", - заявил министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума, слова которого приводит AFP.

Ранее ганский новостной портал "График" сообщил, что грузовик доставлял взрывчатку на шахту возле поселка Чирано. В районе города Апиате он столкнулся на дороге с мотоциклом. Как сообщали очевидцы, причиной взрыва стало последовавшее после аварии возгорание грузовика. Взрыв также вызвал разрушение нескольких зданий.

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