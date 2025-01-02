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Взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе расследуют как потенциальный теракт

Взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе расследуют как потенциальный теракт Правоохранительные органы, которые изучают обстоятельства взрыва электрического пикапа Tesla Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада), расследуют произошедшее как потенциальный террористический акт.
Другие страны
2 января 2025 г. 01:21
Взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе расследуют как потенциальный теракт

Правоохранительные органы, которые изучают обстоятельства взрыва электрического пикапа Tesla Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада), расследуют произошедшее как потенциальный террористический акт.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

По его сведениям, следователи пока точно не установили причину взрыва, однако в машине находилась пиротехника. Правоохранители пытаются установить, намеренно ли погибший водитель спровоцировал взрыв.

Начальник полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл заявил на пресс-конференции, что в результате происшествия погиб один, пострадали семь человек.

"После того как Cybertruck остановился у стеклянных дверей отеля, мы увидели, что из машины пошел дым, а затем произошел мощный взрыв. Человек, находившийся в Cybertruck, погиб, - сказал он. - Семь человек получили травмы в результате взрыва".

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Версия на азербайджанском языке Las-Veqasdakı “Cybertruck” partlayışı potensial terror aktı kimi təhqiq ediləcək

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