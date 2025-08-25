Выставка "Брюссель в розовом" открывает новый взгляд на город

Городские власти столицы Бельгии и Европы, как они любят себя называть, придумали, как жителям и гостям Брюсселя открыть его для себя совершенно по-новому.

Как сообщает европейское бюро Report в центральных торговых галереях и на оживленных перекрестках до конца сентября развернута выставка Филиппа Катерина "Брюссель в розовом".

Дюжина монументальных скульптур его культового персонажа "Месье Роз" разместилась в центре Брюсселя, от Гран-Плас до улицы От, с проходом через галерею Равенштейн.

Французский певец, композитор и художник Катерин придумал "Миньонизм" – художественное движение, которое прославляет мягкость, абсурдность и странность повседневной жизни.

Благодаря своим округлым формам и розовому цвету, скульптуры "Месье Роз" вызывают улыбку, заставляют задуматься и побуждают смотреть на вещи иначе.

Розовые скульптуры Филиппа Катерина идеально вписываются в необычный дух Брюсселя, утверждают кураторы проекта: "Благодаря забавным указателям, интерактивной карте и информации о каждой работе, вы откроете для себя не только работы художника, но и множество интересных мест по пути".