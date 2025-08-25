О нас

Выставка "Брюссель в розовом" открывает новый взгляд на город  

Выставка "Брюссель в розовом" открывает новый взгляд на город   Выставка "Брюссель в розовом" открывает новый взгляд на город  
Другие страны
25 августа 2025 г. 13:21
Выставка Брюссель в розовом открывает новый взгляд на город  

Городские власти столицы Бельгии и Европы, как они любят себя называть, придумали, как жителям и гостям Брюсселя открыть его для себя совершенно по-новому.

Как сообщает европейское бюро Report в центральных торговых галереях и на оживленных перекрестках до конца сентября развернута выставка Филиппа Катерина "Брюссель в розовом".

Дюжина монументальных скульптур его культового персонажа "Месье Роз" разместилась в центре Брюсселя, от Гран-Плас до улицы От, с проходом через галерею Равенштейн.

Французский певец, композитор и художник Катерин придумал "Миньонизм" – художественное движение, которое прославляет мягкость, абсурдность и странность повседневной жизни.

Благодаря своим округлым формам и розовому цвету, скульптуры "Месье Роз" вызывают улыбку, заставляют задуматься и побуждают смотреть на вещи иначе.
Розовые скульптуры Филиппа Катерина идеально вписываются в необычный дух Брюсселя, утверждают кураторы проекта: "Благодаря забавным указателям, интерактивной карте и информации о каждой работе, вы откроете для себя не только работы художника, но и множество интересных мест по пути".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Израильские СМИ раскрыли новые детали соглашения о безопасности между Сирией и Израилем
Израильские СМИ раскрыли новые детали соглашения о безопасности между Сирией и Израилем
25 августа 2025 г. 13:43
Опрос: 71% французов выступают за то, чтобы Франция стала федеративной
Опрос: 71% французов выступают за то, чтобы Франция "стала федеративной"
25 августа 2025 г. 13:41
В Бангладеш заявили о невозможности дальнейшей помощи беженцам рохинджа
В Бангладеш заявили о невозможности дальнейшей помощи беженцам рохинджа
25 августа 2025 г. 13:23
Зеленский назначил нового начальника Центра спецопераций А СБУ
Зеленский назначил нового начальника Центра спецопераций "А" СБУ
25 августа 2025 г. 13:20
Китай не собирается направлять миротворцев в Украину
Китай не собирается направлять миротворцев в Украину
25 августа 2025 г. 13:09
Из-за ударов ВС Израиля в больнице в Газе погибли 15 человек, в том числе журналисты
Из-за ударов ВС Израиля в больнице в Газе погибли 15 человек, в том числе журналисты
25 августа 2025 г. 12:47
Франция и Новая Зеландия приостановили отправку посылок в США
Франция и Новая Зеландия приостановили отправку посылок в США
25 августа 2025 г. 12:28
Япония поддержит цифровизацию таможенных услуг в порту Актау в рамках Среднего коридора
Япония поддержит цифровизацию таможенных услуг в порту Актау в рамках Среднего коридора
25 августа 2025 г. 12:26
Израиль заявил о готовности поддержать власти Ливана в усилиях по разоружению Хезболлах
Израиль заявил о готовности поддержать власти Ливана в усилиях по разоружению "Хезболлах"
25 августа 2025 г. 12:10
Швеция предоставит Украине почти $80 млн
Швеция предоставит Украине почти $80 млн
25 августа 2025 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi