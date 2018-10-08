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    Высокопоставленный чиновник Китая посетит Израиль впервые за последние 18 лет

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Вице-председатель Китайской Народной Республики Ван Цишань прибудет в Израиль с рабочим визитом 22 октября текущего года во главе крупной делегации китайских чиновников и бизнесменов.

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, Ван Цишань – самый высокопоставленный за последние 18 лет китайский политик, который посетит Израиль. 

    В 2000 году в Израиле побывал председатель КНР Цзян Цземинь.

    Делегация прибудет в Израиль в рамках четвертой израильско-китайской конференции инноваций.

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