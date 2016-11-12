Выборы в США: россияне радуются и с опаской ждут

Москва. 12 ноября. REPORT.AZ/ Уже прошли долгожданные выборы президента 8 ноября, известен 45-й президент США, но неожиданные результаты этих выборов, на которых победил миллиардер Дональд Трамп, все еще обсуждаются по всему миру. Удивительно, но наверное больше всего эти выборы обсуждались не в США, а в России. Как говорят российские обозреватели, по рейтингу и по количеству запросов в интернете, выборы в США обогнали переизбрание Владимира Путина на пост президента России. Везде, то тут, то там разговоры обязательно затрагивают тему выборов в США.

Официальная Москва и рядовые россияне пристально следили за ходом предвыборной кампании. Ведь один из кандидатов, который собственно и победил выборы, обещал сблизиться с Россией и признавал важность сотрудничества с ней. Хотя на официальном уровне, в России, конечно, никто открыто не заявлял о симпатиях в пользу Трампа, но подсознательно многие желали успехов именно ему. Это подтверждали и результаты опросов, проводимые в России среди простых россиян, которые считали, что победа Трампа приведет к снижению уровня напряженности, имеющейся между странами.

Однако, несмотря на победу Трампа, в России все же рационально относятся к этой вести из-за океана. Мониторинг, проведенный корреспондентом Report, командированным в Москву, выявил, что в медиа и в обществе России, все-таки присутствует некоторое недоверие в отношении США. СМИ России чаще упоминают, что победа Трампа это пока ничего не значит, и что Трамп, хоть и делает заявления в пользу России, но все же является президентом американским и будет защищать интересы своего народа. И если завтра Трамп вздумает посетить Москву, то бизнес-круги Америки, лобби и другие влиятельные деятели США, могут ему воспрепятствовать. Трамп, хоть и президент США, но, отнюдь, не владыка мира, и очень зависит от мнения влиятельных людей в США, во многом определяющих политику страны.

Сeйчас обе страны словно выстроили позицию ожидания, выжидая какой первый шаг предпримет та или иная сторона. Но ясно то, что, если Трамп сдержит слово, и пойдет на сближение с Россией, это будет полезно для всего мира, и, может быть заставит обе стороны более конструктивно, а не деструкивно подходить в вопросе урегулирования конфликтов, в которые они, как посредники, вовлечены. Сейчас же противостояние США - Россия приводит лишь к нестабильности во всем мире.