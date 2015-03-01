 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана пройдут 1 марта

    Фаворитом считается правящая Народно-демократическая партия, возглавляемая президентом страны Эмомали Рахмоном

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Выборы в нижнюю палату парламента - Маджлиси намояндагон - пройдут в Таджикистане 1 марта.

    Report со ссылкой на РИА Новости отмечает, что будут избраны 63 депутата, фаворитом считается правящая Народно-демократическая партия, возглавляемая президентом страны Эмомали Рахмоном. Принять участие в выборах можно будет и за пределами Таджикистана, более чем на 30 заграничных участках, в том числе на трех в России.

    Власти заявили, что, несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации и сложную обстановку в соседнем Афганистане, в стране созданы все условия для проведения выборов на высоком уровне. Сотрудники МВД будут работать в усиленном режиме, за выборами пригласили наблюдать более 500 представителей стран СНГ и ОБСЕ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi