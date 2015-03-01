Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана пройдут 1 марта

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Выборы в нижнюю палату парламента - Маджлиси намояндагон - пройдут в Таджикистане 1 марта.

Report со ссылкой на РИА Новости отмечает, что будут избраны 63 депутата, фаворитом считается правящая Народно-демократическая партия, возглавляемая президентом страны Эмомали Рахмоном. Принять участие в выборах можно будет и за пределами Таджикистана, более чем на 30 заграничных участках, в том числе на трех в России.

Власти заявили, что, несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации и сложную обстановку в соседнем Афганистане, в стране созданы все условия для проведения выборов на высоком уровне. Сотрудники МВД будут работать в усиленном режиме, за выборами пригласили наблюдать более 500 представителей стран СНГ и ОБСЕ.