Выборы в Нидерландах: ультраправые и центристы лидируют после обработки 98% бюллетеней

Ультраправая "Партия свободы" (PVV) и центристская партия "Демократы 66" (D66) получают по 26 мест в 150-местной нижней палате парламента Нидерландов.

Как передает Report, об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные после обработки 98% бюллетеней.

Cогласно информации, третье место пока занимают праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию", у нее - 22 места.

При этом первые экзит-поллы после закрытия участков прогнозировали победу D66. Ожидается, что окончательные результаты станут известны позже в четверг.

Между тем, лидер ультраправой PVV Герт Вилдерс заявил, что расстроен результатами выборов, по итогам которых партия потеряла значительное количество мест. До выборов она располагала 37 местами, у D66 их было девять.

Европейские СМИ, в свою очередь, отмечают, что 38-летний лидер D66 Роб Йеттен может стать новым премьером Нидерландов в случае успешных переговоров о создании коалиции.