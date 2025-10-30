Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 30 октября, 2025
    • 13:29
    Выборы в Нидерландах: ультраправые и центристы лидируют после обработки 98% бюллетеней

    Ультраправая "Партия свободы" (PVV) и центристская партия "Демократы 66" (D66) получают по 26 мест в 150-местной нижней палате парламента Нидерландов.

    Как передает Report, об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные после обработки 98% бюллетеней.

    Cогласно информации, третье место пока занимают праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию", у нее - 22 места.

    При этом первые экзит-поллы после закрытия участков прогнозировали победу D66. Ожидается, что окончательные результаты станут известны позже в четверг.

    Между тем, лидер ультраправой PVV Герт Вилдерс заявил, что расстроен результатами выборов, по итогам которых партия потеряла значительное количество мест. До выборов она располагала 37 местами, у D66 их было девять.

    Европейские СМИ, в свою очередь, отмечают, что 38-летний лидер D66 Роб Йеттен может стать новым премьером Нидерландов в случае успешных переговоров о создании коалиции.

    Лента новостей