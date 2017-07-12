ВВС Турции уничтожили 11 террористов РКК

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В результате ударов ВВС Турции в провинциях Мардин и Хаккари уничтожены 11 террористов РКК.
Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.
В районе Даргечит провинции Мардин уничтожены восемь террористов и две огневые точки боевиков.
В провинции Хаккари уничтожены три террориста РКК и убежище боевиков.
Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
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