ВВС Турции нейтрализовали 21 террориста на севере Ирака

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В результате авиаударов турецкой авиации по объектам террористов PKK 12 августа на севере Ирака был нейтрализован 21 террорист.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Генштаб Турции.

Согласно сообщениям местных источников и разведданным, в этот день ВВС Турции уничтожили в иракском районе Кандиль 13 террористов, еще 8 получили тяжелые ранения.

Кроме того, были разрушены 4 объекта PKK, в том числе склад с боеприпасами.