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    ВВС Турции нанесли удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака

    В ходе авиаударов уничтожены заранее намеченные цели - укрытия и склады с вооружением

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Турецкие истребители атаковали в понедельник позиции боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генштаба страны.

    "В ходе авиаударов уничтожены заранее намеченные цели - укрытия и склады с вооружением, принадлежащие сепаратистской террористической организации (РПК - ред.) в районе Метина в Северном Ираке", - говорится в сообщении ведомства.

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