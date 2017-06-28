ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK на севере Ирака

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK в районе Авашин-Басъян на севере Ирака.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

В результате нейтрализовано семь боевиков, готовящих нападение на турецкие военные базы на границе с Ираком.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.