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    ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK на севере Ирака

    В результате нейтрализовано семь боевиков

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK в районе Авашин-Басъян на севере Ирака.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

    В результате нейтрализовано семь боевиков, готовящих нападение на турецкие военные базы на границе с Ираком.

    США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

    Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

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