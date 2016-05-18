ВВС США уничтожили полевого командира ИГИЛ и его помощника

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ ВВС США ликвидировали полевого командира террористической группировки "Исламское государство" и его помощника, который отвечал за проведение химических атак в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду официальный представитель группы войск США, участвующих в контртеррористической операции в Ираке и Сирии, полковник Стив Уоррен.

С помощью телемоста из Багдада он провел брифинг для журналистов, собравшихся в пресс-центре Пентагона.

"13 мая мы уничтожили двух представляющих для группировки важное значение боевиков. Полевой командир Абу Хамза планировал и проводил атаки против американцев во время операции Iraqi Freedom ("Иракская свобода"). В ИГ он отвечал за координацию действий боевиков, подкрепление войск в районе реки Евфрат, а также финансирование. Местные бойцы признавали его своим лидером, теперь он мертв", - отметил полковник.

Его помощник Абу Сафиа отвечал за проведение химических атак в районе реки Евфрат, уточнил Уоррен.