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    ВВС США с конца сентября ликвидировали в Йемене 28 боевиков "Аль-Каиды"

    Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ ВВС США с конца сентября нанесли в Йемене девять авиаударов, ликвидировав 28 боевиков террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП).

    Как передает Report, об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

    «CENTCOM подтверждает ликвидацию 28 террористов в результате девяти авиаударов по позициям АКАП с 23 сентября по 13 декабря в Йемене»,— заявили в ведомстве.

    Как отмечает американское командование, авиаудары по террористам в Йемене наносят для предотвращения попыток боевиков атаковать США и их союзников.

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