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ВВС США нанесли несколько авиаударов по позициям талибов

ВВС США нанесли несколько авиаударов по позициям талибов Военно-воздушные силы США за последние 24-48 часов нанесли несколько авиаударов по позициям радикального движения "Талибан" и продолжат оказывать афганским силам безопасности поддержку с воздуха по крайней мере до 31 августа.
Другие страны
12 августа 2021 г. 05:51
ВВС США нанесли несколько авиаударов по позициям талибов

Военно-воздушные силы США за последние 24-48 часов нанесли несколько авиаударов по позициям радикального движения "Талибан" и продолжат оказывать афганским силам безопасности поддержку с воздуха по крайней мере до 31 августа.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"У сил безопасности Афганистана действительно есть преимущества в борьбе с талибами, включая преимущество дополнительной воздушной поддержки со стороны Соединенных Штатов, которую мы продолжаем оказывать. Мы нанесли несколько авиаударов за последние 24-48 часов. Мы продолжаем поддерживать их, и у них есть преимущества, которых нет у "Талибана", и сейчас у них есть возможность использовать свои преимущества", - отметил Кирби.

Пресс-секретаря попросили уточнить, продолжат ли США оказывать поддержку с воздуха Афганистану после завершения своей военной операции в этой республике 31 августа. "Наши полномочия на оказание Афганистану поддержки с воздуха истекают в конце этого месяца в связи с выводом американских войск. Мы сосредоточены на использовании наших полномочий и возможностей для поддержки афганских сил с воздуха в течение оставшегося срока вывода войск. Не было принято никакого политического решения о том, как это будет выглядеть дальше, и я просто не собираюсь строить предположения", - ответил Кирби.

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