​ВВС США нанесли авиаудар по позициям талибов в Афганистане

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС США нанесли удар по позициям талибов в пригороде афганского города Кундуз, захваченного боевиками движения "Талибан", cообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Силы США нанесли удар по позициям боевиков в городе Кундуз с целью ликвидировать угрозу для коалиции и Вооруженных сил Афганистана, действующих в окрестностях Кундуза", - заявил представитель коалиции под руководством НАТО, полковник Бриан Трибус.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Афганистана начали операцию по освобождению Кундуза, который накануне перешел под контроль боевиков движения "Талибан".

Боевики "Талибана" перешли в масштабное наступление в конце апреля, несмотря на непрекращающиеся попытки правительства страны возобновить переговоры о мире. В мае они окружили центр провинции - город Кундуз. По заявлению местных властей, бок о бок с боевиками воюют радикалы "Исламского государства". Это первое массированное наступление "Талибана" после завершения международной миссии НАТО (ISAF).

С 1 января текущего года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.