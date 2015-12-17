​ВВС Сирии уничтожили за неделю несколько пунктов управления террористов

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы сирийской армии за неделю совершили около 200 вылетов на 563 цели в семи провинциях арабской республики, уничтожили несколько пунктов управления террористов в разных регионах и две колонны военной техники в провинции Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил Сирии бригадный генерал Али Майхуб.

"ВВС сирийской армии в период с 10 по 16 декабря 2015 года совершили 193 вылета на 563 цели - объекты террористических организаций в провинциях Дамаск, Хомс, Хама, Идлиб, Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор", - сказал он журналистам, добавив, что в результате этих действий "были уничтожены пункты управления террористов и различные объекты террористических организаций".

По словам Майхуба, "уничтожены два пункта управления террористов ИГИЛ на севере Аль-Махса, провинции Хомс и Аль-Мрэии в городе Дайр-эз-Зор".

"Уничтожены два укрепленных пункта управления террористов из фронта ан-Нусра (запрещенная в РФ группировка "Джебхат ан-Нусра") в районах Аль-Латамны и Джиб Аль-Мраади в провинции Хама. Уничтожен центр снабжения и два склада боеприпасов в районе Даризза в провинции Алеппо и Аль Латамна провинции Хама", - информировал Майхуб. По его словам, "уничтожены две колонны военной техники, следовавших в направлении населенных пунктов Эйши и Сархан, провинции Алеппо".

"Уничтожены подразделения террористов в районе Саракеб провинции Идлиб, Маракава и Аль-Ктейши провинции Хама, Тальбиси провинции Хомс, - сказал сирийский генерал. - Точные удары ВВС САР и ВКС России нанесли значительный ущерб инфраструктуре и источникам снабжения террористических организаций, что привело к отступлению террористов на разных направлениях и массовому дезертирству в их рядах. Подразделения сирийской армии во взаимодействии с отрядами народного ополчения продолжают выполнять боевые задачи против террористических организаций и преследование их остатков до полного уничтожения и избавления страны от совершаемых ими преступлений".