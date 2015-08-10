​ВВС Сирии нанесли авиаудар по ИГИЛ

Баку. 10 Августа. REPORT.AZ/ ВВС САР нанесли авиаудар по позициям террористов ИГИЛ в сирийской провинции Хомс.

Как передает Report, по меньшей мере 30 боевиков уничтожены.

По данным агентства SANA, воздушная операция была проведена в 85 километрах от города Хомс, в городе Аль-Кариатен. По данным источников, большая часть ликвидированных боевиков были выходцами из Туниса и Саудовской Аравии.

"По меньшей мере 30 боевиков, большинство из которых – граждане Саудовской Аравии и Туниса, были убиты, включая двух главарей саудовского происхождения по кличкам Абу-Хаджер и Абу-Абдалла", – говорится в сообщении агентства.

Также сирийским самолетам удалось уничтожить склады оружия и семь автомобилей, оснащенных пулеметами крупного калибра.