ВВС Польши подняты в воздух на фоне российских ударов по Украине
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 10:41
Утром в субботу польская и союзная авиация была поднята в воздух для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение оперативного командования страны.
Отмечается, что самолеты были подняты после того, как Россия нанесла авиаудары по западну Украины вблизи границы с Польшей.
"Польская и союзная авиация действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной готовности", - говорится в сообщении.
Последние новости
11:50
Генштаб ВСУ подтвердил удары по ряду нефтяных объектов РФДругие страны
11:47
ГД инициирует референдум по поправкам в Конституцию Армении после выборов в 2026 годуВ регионе
11:46
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Турции на 64%Финансы
11:44
Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытанияВнутренняя политика
11:43
Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет АзербайджанаВнешняя политика
11:38
Президент Руанды посетил могилу великого лидера Гейдара АлиеваДругие
11:35
Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитетаВнешняя политика
11:31
"Азерэнержи" о восстановлении инфраструктуры в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и ХоджавендеЭнергетика
11:31