ВВС Польши подняты в воздух на фоне российских ударов по Украине

Утром в субботу польская и союзная авиация была поднята в воздух для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение оперативного командования страны.

Отмечается, что самолеты были подняты после того, как Россия нанесла авиаудары по западну Украины вблизи границы с Польшей.

"Польская и союзная авиация действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной готовности", - говорится в сообщении.